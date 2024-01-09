Пушечные ядра XVIII века нашли в Сибири

23:30, 09 января 2024, ПАИ

Разнокалиберные пушечные ядра начала XVIII века нашли в Новосибирской области и Алтайском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН.

Ранее считалось, что на указанных территориях подобного оружия в XVIII веке быть не могло.

«Уточняется, что артиллерийскими припасами располагали Уртамский, Умревинский, Чаусский и Бердский остроги, причём упоминания подобного арсенала в части острогов нет в письменных источниках», – отметили в пресс-службе, добавив, что находки ядер являются косвенным свидетельством присутствия в острогах различных пушечных стволов.

Отмечается, что ядра могли использовать как приспособление для прочистки печных труб, в качестве рыболовецких грузил, а также как часть снаряжения старателей при промывке золота в лотках.

Ранее сообщалось, что на севере Гренландии нашли окаменелости червей-чудовищ, живших 518 млн лет назад. Также говорилось, что британские учёные установили причину смерти пяти человек, которые погибли во время открытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1922 году. Кроме того, при раскопках в центральной части Египта археологи нашли кувшины с вином, которым насчитывается более пяти тысяч лет.

Напомним, что в Пскове обнаружили первую общественную благоустроенную территорию. Отмечалось также, что стали известны результаты экспертизы старинных монет, найденных в Пскове.