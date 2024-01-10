Глава Пскова Борис Елкин рассказал о спортивных достижениях города

09:55, 10 января 2024, ПАИ

Более 400 спортивных мероприятий провели в Пскове в 2023 году, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

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Помимо этого, глава города поделился и другими спортивными достижениями. Например, открытием самого большого скейт-парка в Псковской области на улице Леона Поземского в Пскове.

«Открылся и сразу стал популярным среди молодёжи второй в Пскове и самый большой в Псковской области скейт-парк на улице Леона Поземского. Летом в нём впервые прошёл массовый фестиваль уличных видов спорта», – отметил Борис Елкин.

Также на стадионе «Машиностроитель» при поддержке Российского футбольного союза появилось ещё одно искусственное футбольное поле. В новом парке на реке Милевке открылась спортивная площадка для мини-футбола, баскетбола и воркаута.

«Вблизи улицы Никольской практически завершено устройство «умного» ФОКОТа. А на Запсковье началось строительство фиджитал-центра, который будет сочетать в себе физический и цифровой спорт. Ввод этих объектов, как и ФОКОТа у естественно-математического лицея № 20, намечен на этот год», – рассказал глава города.

Также при поддержке губернатора Михаила Ведерникова впервые за 12 лет был обновлён спортинвентарь для городских спортивных школ Пскова почти на 14 млн рублей. Самая крупная покупка – 18 лодок для гребли. В этом же году на всероссийских соревнованиях псковичи заняли 328 первых и призовых мест.

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