Первая в этом году «Изборская пятница» пройдёт 12 января

09:58, 10 января 2024, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» состоится открытая лекция заведующей кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидата исторических наук Натальи Никитиной «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем…», посвящённая женской и мужской моде XIX века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Лектор расскажет о стилях и направлениях, которые господствовали в моде дворянского сословия XIX века: шемиз, бидермейер, второе рококо, позитивизм. Мода XIX столетия развивалась под влиянием быстрого роста промышленности и развития новых форм искусства, поэтому рассказ об изменениях в сфере моды будет сопровождаться обращением к произведениям русской живописи, газетной карикатуры, фотографии. В течение часа аудитория совершит путешествие в мир моды эпохи российских императоров Александра I, Николая I, Александра II.

Лекция пройдёт в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Начало лекции – в 15:00.

«Изборская пятница» – это традиционные просветительские мероприятия, посвящённые истории и культуре, которые проходят в Изборском музее начиная с 1960-х годов.