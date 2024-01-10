Публикуем подробности подъёма со дна реки Великой затонувшей после дрифта иномарки

12:39, 10 января 2024, ПАИ

Как проходил процесс подъёма затонувшей после дрифта Audi со дна реки Великой под Псковом, рассказал курс-директор Национальной дайв-лиги, эксперт по поиску вещей под водой Роман Спицын в беседе с корреспондентом «АиФ – Псков».

Автомобиль удалось найти быстро – из-за слабого течения машину, которая лежала на двухметровой глубине в 100-150 метрах от берега, не отнесло в сторону от отмеченного места, рассказал дайвер, который также принимал участие в подъёме иномарки.

Всего на извлечение автомобиля из реки ушло порядка двух часов.

«Под водой мы поставили машину на стапель и уже вместе с ним поднимали. Это такая конструкция, которая выглядит как сани с полозьями. Машина выходит из воды на этих «санях», – пояснил Роман Спицын.

Кроме того, после этого иномарку тащили, а затем, после вынужденной разборки стапеля, катили до берега ещё около полутора часов.

Поднятие Audi со дна реки Великой стало первым подъёмом автомобиля в этом сезоне, добавил эксперт. Кроме того, транспорт, затонувший во время дрифта, дайверу и его коллегам извлекать пришлось впервые, так как в основном машины на дно отправляют рыбаки.

Ранее сообщалось, что мужчина утопил свой автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области. Это произошло на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района. Видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой можно посмотреть здесь.