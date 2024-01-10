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Общество

Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире

Российский паспорт оказался на 51-м месте ежегодного индекса привлекательности паспортов по версии консалтинговой компании Henley&Partners, сообщает ТАСС.

Наилучшие позиции в рейтинге занимают страны, паспорт которых даёт возможность посещать в безвизовом режиме наибольшее количество государств и территорий.

В предыдущем рейтинге Россия занимала 49-е место. В то же время число стран и территорий, доступных обладателям паспорта РФ без визы, выросло со 115 до 119. Наивысшее место в списке – 38-е – российский паспорт занимал в 2014 году.

В настоящий момент первую строчку рейтинга делят шесть стран – Германия, Испания, Италия, Сингапур, Франция и Япония. Граждане этих стран имеют безвизовый доступ в 194 региона. Замыкают список Ирак (31 страна), Сирия (29 стран) и Афганистан (28 стран).

Ранее Финляндия подтвердила, что граница с Россией не откроется.

Напомним, что в России вырос спрос на горнолыжный отдых, в то время как цены в российских отелях в 2023 году выросли на 8–14 %. Кроме того, эксперт рассказала о новых видах туризма в России. Сообщалось также, что российские туристы для новогоднего отпуска чаще всего среди стран Европы выбирают Италию.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу. Сообщалось также, что востребованность Пскова в новогодние праздники у туристов выросла в пять раз. С туристическим потенциалом региона ознакомились туроператоры, оценив более десяти объектов.

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