Прохожие помогли задержать извращенца, который приставал к девушке на улице в Пскове

17:24, 11 января 2024, ПАИ

Двое прохожих помогли задержать мужчину, который приставал к совершеннолетней девушке на улице Коммунальной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что поздним вечером 9 января в соцсетях появилась информация о неизвестном мужчине, который сзади подошёл к проходившей мимо девушке и попытался её схватить.

Двое неравнодушных граждан задержали этого мужчину ещё до приезда сотрудников ППС УМВД России по городу Пскову, а также отправили девушку на такси домой.

Злоумышленником оказался 41-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол.

Здоровье девушки в результате случившегося не пострадало.

Ранее сообщалось, что три года условно получил сотрудник магазина, заперший ребёнка в холодильнике. Кроме того, мужчина утопил свой автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области. Это произошло на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района. Видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой можно посмотреть здесь.