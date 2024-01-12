Росстат назвал разницу в доходах богатейших и беднейших россиян
Доходы 10 процентов богатейших россиян в 2022 году в девять раз превышали доходы 10 процентов беднейших. Об этом со ссылкой на исследование Росстата, завершенное в декабре 2023 года, пишет РБК.
В соответствии с методологией ведомства речь идет о среднемесячном доходе одного члена домохозяйства. Самые богатые десять процентов (26,7 процента всех доходов в стране) имеют доход в размере 101,2 тысячи рублей, а самые бедные (2,9 процента) — 11,1 тысячи.
Для верхних десяти процентов трудовая деятельность, то есть заработная плата или самостоятельная занятость, приносит 91 процент дохода, а для нижних — 56,9 процента. В доходах от предпринимательства соответствующая разница составляет 23 тысячи рублей против 2,2 тысячи.
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