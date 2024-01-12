Михаил Ведерников поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

12:15, 12 января 2024, ПАИ

Сотрудников и ветеранов прокуратуры Псковской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Ведомство более 300 лет стоит на страже закона и играет большую роль в укреплении российской государственности и целостности страны, отметил Михаил Ведерников.

«Сегодня вы, посвятив свою жизнь служению Отечеству и закону, продолжаете накопленные вековые традиции. Вы защищаете экономические, социальные и трудовые права граждан, способствуете снижению преступности и правонарушений», – подчеркнул глава региона и добавил, что от усилий сотрудников прокуратуры зачастую зависит стабильность и благополучие общества, динамичное развитие каждого региона и страны.

Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, своей результативностью и самоотдачей правоохранители заслуженно снискали уважение и благодарность жителей Псковской области. «Уверен, что и в дальнейшем вы будете действовать решительно и беспристрастно, ответственно решая все поставленные задачи», – отметил глава региона.

Губернатор выразил слова благодарности работникам прокуратуры за профессионализм, следование духу и букве закона и отметил вклад ветеранов службы в развитие региона.

Также Михаил Ведерников пожелал сотрудникам ведомства здоровья, счастья и успехов.

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. С историей ведомства можно ознакомиться здесь. Ранее сотрудников надзорного ведомства поздравили глава Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.