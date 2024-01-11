Россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей

20:28, 11 января 2024, ПАИ

Среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей, следует из опроса SuperJob, данные которого приводит РБК.

Согласно результатам опроса, мужчины хотели бы получать пенсию в размере 48,7 тысячи рублей, а женщины – 46,7 тысячи рублей. Россияне в возрасте до 34 лет пенсией мечты называют 46,1 тысячи рублей, а те, кто старше 45 лет, озвучивают сумму 49,1 тысячи рублей. Кроме того, люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц хотят получать пенсию в размере 50,3 тысячи рублей.

Отмечается также, что в Москве желаемый размер пенсий составляет 51,5 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге – 49 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что 146 ветеранов-блокадников получили дополнительную выплату в Псковской области. Кроме того, страховые пенсии более 140 тысяч неработающих пенсионеров региона проиндексировали на 7,5 %. Отмечалось также, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Отметим, что с января этого года в России стартует программа долгосрочных сбережений. О том, как её участники смогут разморозить свои пенсионные накопления, читайте здесь.