Михаил Ведерников наградил сотрудников прокуратуры Псковской области

15:52, 12 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 302-й годовщины со дня образования российской прокуратуры. Кроме того, глава региона нагадил лучших специалистов благодарственными письмами сегодня, 12 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области













Глава региона поздравил сотрудников прокуратуры и отметил, что ведомство уже более 300 лет стоит на страже закона. «Вы способствуете снижению преступности и правонарушений, помогаете правительству области активно заниматься развитием региона. Во многом благодаря вам у нас хорошие показатели. По ряду рейтингов Псковская область по динамике развития находится в пятёрке регионов. То, что у нас получается, – наша общая заслуга», – отметил Михаил Ведерников.

Для подтверждения своих слов он назвал несколько примеров. В частности, сотрудники прокуратуры выявили более 20 тысяч нарушений закона. Также с помощью их работы защитили права 300 работников.

«Из года в год мы сталкиваемся с новыми вызовами, получаем новые задачи. И органы прокуратуры всегда бдительно следят за чётким исполнением закона и соблюдением прав граждан», – сказал губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников обратил внимание на то, что прокуратура в регионе обеспечивает законность при проведении частичной мобилизации и защите прав участников СВО. Также он отметил, что многие из сотрудников ведомства активно принимают участие в общественной жизни региона. Например, уже 12 специалистов ведомства прошли обучение в центре «Воин».

Губернатор также поблагодарил специалистов прокуратуры за контроль в сфере реализации президентских нацпроектов и выразил слова благодарности за включённость в решение вопросов, связанных с качеством оказания услуг в сфере ЖКХ.

На мероприятии также выступил прокурор Псковской области Андрей Мошков. Он отметил, что прокуратура региона – одно из звеньев централизованной системы органов прокуратуры.

«Чёткая, слаженная работа прокуроров, их принципиальная позиция является важнейшими факторами, направленными на сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в области. Убеждён, что и в дальнейшем вы будете непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, защищать интересы личности и государства», – сказал Андрей Мошков.

Также сегодня ряд сотрудников наградили от имён руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. С историей ведомства можно ознакомиться здесь. Ранее сотрудников надзорного ведомства поздравили глава Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.