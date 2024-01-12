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Общество

Стали известны подробности задержания эксгибициониста в Пскове

9 января возле улицы Коммунальной в Пскове на девушку напал эксгибиционист. Мужчину удалось поймать с поличным. Подробности происшествия узнала редакция «АиФ-Псков».

Навстречу девушке шёл мужчина, на вид самый обычный. Когда девушка уже сделала несколько шагов, минуя незнакомца, неожиданно услышала, что к ней приближаются сзади. Когда девушка повернулась, то увидела мужчину, который занимался самоудовлетворением.

Девушка бросилась бежать и, увидев двух молодых людей 18-20 лет, попросила у них помощи, рассказала пострадавшая.

«Они походили вокруг здания, рядом с которым всё произошло, осмотрелись, но никого не нашли и вернулись. Наверно, он спрятался», – рассказывает Виктория.

Девушку посадили в такси. Вскоре она увидела напавшего на неё мужчину из окна автомобиля. Он шёл вдоль бывшего здания прачечной в сторону улицы Коммунальной. Тогда Виктория выскочила из машины и смогла сделать фото нападавшего со спины. Молодые люди тоже его заметили, им удалось задержать мужчину до приезда сотрудников ППС УМВД России по городу Пскову.

Виктория изначально даже не планировала писать заявление о произошедшем, но из полиции ей позвонили сами. Оказалось, что, задержанным оказался 41-летний мужчина. На него составлен административный протокол.

Псковичка предполагает, что неадекват мог принять её за ребёнка: она довольно хрупкого телосложения и невысокого роста. В данном случае здоровье девушки в результате случившегося не пострадало.

Ранее сообщалось, что три года условно получил сотрудник магазина, заперший ребёнка в холодильнике. Кроме того, мужчина утопил свой автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области: это произошло рядом с деревней Устье Псковского района. Видео утопления автомобиля после дрифта на льду можно посмотреть здесь.

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