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Огуречного цепня нашли у кота специалисты Псковской облветлаборатории

Специалисты отдела микробиологии Псковской облветлаборатории обнаружили фрагмент стробилы, который является возбудителем дипилидиоза (огуречный цепень). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ветлаборатории.

Найденные в фекалиях кота огуречные цепни. Фото: пресс-служба Псковской областной ветлаборатории

«Дипилидиоз – паразитарное заболевание домашних и диких плотоядных, а также человека, при котором поражается кишечник. Возбудителем болезни является цистода белого цвета Dipilidium caninum. Её длина – 50–70 см, ширина – 3 мм, это небольшой сколекс с четырьмя присосками, хоботком, вооруженный четырьмя рядами шиповидных крючьев. Головной конец паразита очень тонкий, нитевидный, задний конец утолщённый. Задние зрелые членики удлинённые, имеют форму огуречного семени, откуда в простом обращении и получил название «огуречный цепень», – написали специалисты лаборатории.

Окончательными хозяевами дипилидиоза являются кошки, собаки, лисицы, другие плотоядные и человек. Из их организма вместе с фекалиями выделяются зрелые членики, которые активно двигаются. В каждом из них содержится около 3 тысяч яиц, сгруппированных в коконы, коконы с яйцами паразита рассеиваются на полу, попадают в щели пола, на шерсть животных. Личинки блох и власоедов, которые являются промежуточными хозяевами, заглатывают яйца, и у них в кишечнике происходит развитие инвазионной личинки – цистицеркоида.

Взрослые и дети заразиться дипилидиозом могут при тесном контакте со щенками, котятами или взрослыми животными. Заражение происходит во все времена года.
Для профилактики заболевания необходимо строго следить за ветеринарно-санитарными условиями содержания собак, кошек, пушных зверей. Чтобы избежать размножения блох, подвалы и чердаки должны быть недоступными для бездомных животных. Кроме того, следует проводить плановую дегельминтизацию животных с последующей проверкой её эффективности.

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