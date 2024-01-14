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Старый Новый год отмечают сегодня в России

Старый Новый год отмечают сегодня в России, пишет calend.ru. Праздник ставит финальный аккорд в череде гуляний начала января

Фото: ПАИ

Традиция отмечать этот праздник возникла после введения в 1918 году григорианского календаря, вследствие чего 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому григорианскому календарю.

На старый Новый год в деревнях готовили специальное праздничное меню. Главным угощением был жареный поросёнок. Это связано с тем, что в первый день Нового года по старому календарю православные почитают святого Василия Великого, который считается покровителем свиноводов.

В этот день избегали ругани и ссор, чтобы не провести в них весь год. Нельзя было выносить мусор, надевать тёмные, старые или грязные вещи, так как из дома могли исчезнуть благополучие и достаток. Также старались не брать и не давать деньги в долг.

В основном старый Новый год воспринимается как второй шанс сделать то, что не удалось в ночь с 31 декабря на 1 января. По статистике, празднуют его более 60 % россиян. При этом в этом году, судя по данным опросов, интерес к старому Новому году у россиян снижается. В Пскове же отметить этот праздник планирует более 30 % псковичей.

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