Разыскиваемого в Псковской области мужчину с чихуахуа нашли живым

14:13, 14 января 2024, ПАИ

Пожилого мужчину с собакой породы чихуахуа, который пропал по пути в Псковскую область, нашли живым, сообщили в поисковом отряде «След».

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«Нашёлся. Жив. Едет домой», – отметили в комментариях.

Напомним, 67-летний Александр Яковлев 9 января выехал из города Белого Тверской области в сторону Великих Лук на автомобиле Lada Xray. В тот же день его автомобиль видели у посёлка Старая Торопа и в Кунье. 10 января он в последний раз выходил на связь по телефону.

На данный момент в Псковской области продолжаются поиски пропавшей в начале января 11-летней Маргариты Антиповой и 29-летнего Владислава Тальзи.