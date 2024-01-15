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Общество

Сотрудники Псковского следственного отдела на транспорте раскрыли в 2023 году несколько сложных преступлений

Благодаря работе сотрудников Псковского следственного отдела на транспорте в 2023 году в Псковской области завершены расследования нескольких преступлений, сообщили ПАИ в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В Псковском следственном отделе на транспорте рассказали об особенностях работы. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

В частности, в 2023 году специалисты отдела направили в суд уголовные дела об убийстве, расследование которых было завершено. Они были возбуждены в 2003 году. В феврале того года в помещении стрелочного поста № 3 станции Берёзка в Пскове обнаружили тело стрелочницы с не менее 17 ножевыми ранениями.

«Благодаря кропотливой работе следователей и оперативных сотрудников были получены изобличающие убийцу показания, которые в совокупности с иными доказательствами – допросами коллег по работе подозреваемого и его знакомых, результатами оперативно-разыскной деятельности, судебными медико-криминалистическими экспертизами – дали основания для направления данного уголовного дела в суд», – отметили в отделе.

Кроме того, в 2023 году специалисты Следственного комитета направили в суд уголовное дело по факту схода 16 грузовых вагонов в Порховском районе. Они провели по нему комплекс технических экспертиз, которые в совокупности с другими доказательствами позволили найти виновных, рассказали в отделе.

Также в 2023 году завершили расследование уголовного дела по факту хулиганства и покушения на убийство. 10 апреля 33 летний мужчина, который ехал в вагоне-ресторане пассажирского поезда Санкт-Петербург – Брест, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии пассажиров поезда, а также сотрудников вагона-ресторана стал выражаться в их адрес грубой нецензурной бранью. После этого он разбил стеклянную бутылку и ударил ею другого мужчину в шею девять раз. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд», – заключили в отделе.

Отметим, что Псковский следственный отдел на транспорте входит в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Он охватывает территории двух субъектов РФ – Псковской и Новгородской областей.

Основными задачами, поставленными перед сотрудниками следственного отдела, являются оперативная проверка сообщений о преступлениях, качественное расследование преступлений и профилактическая работа.

Сегодня, 15 января, в России отмечают День образования Следственного комитета. Псковских сотрудников комитета поздравили губернатор Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.

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