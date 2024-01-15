Крещенскую купель оборудовали в Великих Луках

18:12, 15 января 2024, ПАИ

Крещенскую купель оборудовали 15 января около лодочной станции на Краснофлотской набережной в Великих Луках, сообщили в пресс-службе администрации города.

Крещенские купания для граждан пройдут с 20:00 18 января до 14:00 19 января с учётом действующих санитарно-эпидемиологических норм. На это время будет ограничего движение транспортных средств по набережной от моста через реку Ловать на проспекте Ленина до пересечения со спуском с площади Юбилейной. Исключение составят специальный транспорт и техника, обеспечивающая проведение мероприятия.

Местные жители смогут воспользоваться специальными палатками для переодевания. Для обеспечения безопасности около места купания будет организовано дежурство сотрудников специализированных служб.

Праздник Крещения Господня верующие отмечают 19 января, но встречать его начинают накануне, в Крещенский сочельник. Купание начинается вечером 18 января, после завершения вечерней службы в церкви.

Для псковичей в этом году традиционно оборудуют купель на реке Великой рядом с Мирожским монастырем. Также определены места для крещенских купаний в Псковском районе. Как подготовиться к рождественским купаниям, а также кому запрещено купаться в купелях, псковичам рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.