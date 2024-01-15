Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эффективность работы площадок форума «Малая родина – сила России» отметили представители Псковской области

Эффективность работы площадок Всероссийского форума «Малая родина – сила России», который стартовал на ВДНХ в Москве сегодня, 15 января, оценили представители Псковской области. В частности, площадку посетили глава Пскова Борис Елкин и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Делегация Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Форум собрал буквально все муниципалитеты нашей страны в одном месте. Это хорошо. Приятно видеть своих коллег, встретиться со старыми знакомыми, познакомиться и с новыми, поучаствовать в разных пленарных заседаниях и дискуссиях. Немаловажно и посетить одну из основных выставок, не побоюсь, последних десятилетий – выставку «Россия», где представлены все регионы страны. Это возможность всем нам познакомиться с культурой, бытом, в том числе с деловым общением наших коллег, партнёров, наших соседей, что позволит наладить новые мосты, новые связи. Мы можем совместно развиваться и делать нашу страну сильнее и лучше», – сказал глава Пскова Борис Елкин.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Руководители муниципальных районов и округов Псковской области также поучаствовали в деловой программе форума «Малая родина – сила России». Кроме того, глава Острова Николай Григорьев задал вопрос министру экономического развития России.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин рассказал, в чём состоит уникальность такого мероприятия.

«Это грандиозное мероприятие, которое стало возможным благодаря нашему президенту Владимиру Путину. Мы чувствуем, что федеральная власть понимает запрос муниципалитетов на помощь в решении тех проблем, которые копились годами. Есть целое муниципальное сообщество, где эти проблемы теперь можно обсудить. Теперь нас всех видели, всех собрали. Мы надеемся, что муниципалитеты от этого получат большой толчок к развитию», – сказал Иван Белугин.

Иван Белугин. Фото: ПАИ

Напомним, форум «Малая родина – сила России» открылся в Москве сегодня, 15 января. Он проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. От Псковской области принимает участие делегация более чем из 60 человек: это главы муниципальных округов и образований, городских и сельских поселений, представители ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и управления по МСУ правительства региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Эффективность работы площадок форума «Малая родина – сила России» отметили представители Псковской области
15 января 2024

Пётр Крупеня вручил благодарности псковским следователям
15 января 2024

Мемориальную доску погибшему в СВО Герою России Ивану Ахтырскому открыли в Пскове
15 января 2024

Главные причины остывающих батарей назвали псковичам в комитете по строительству и ЖКХ
15 января 2024

Великолучанам рассказали, чем занимались их «управляйки» в конце недели
15 января 2024

Крещенскую купель оборудовали в Великих Луках
15 января 2024

Телемост «Мы помним тебя, Алия» прошёл между Новосокольниками и Казахстаном
15 января 2024

Часть улицы Вокзальной в Пскове закроют для движения с 17 января

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...