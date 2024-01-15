Эффективность работы площадок форума «Малая родина – сила России» отметили представители Псковской области

19:51, 15 января 2024, ПАИ

Эффективность работы площадок Всероссийского форума «Малая родина – сила России», который стартовал на ВДНХ в Москве сегодня, 15 января, оценили представители Псковской области. В частности, площадку посетили глава Пскова Борис Елкин и глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Форум собрал буквально все муниципалитеты нашей страны в одном месте. Это хорошо. Приятно видеть своих коллег, встретиться со старыми знакомыми, познакомиться и с новыми, поучаствовать в разных пленарных заседаниях и дискуссиях. Немаловажно и посетить одну из основных выставок, не побоюсь, последних десятилетий – выставку «Россия», где представлены все регионы страны. Это возможность всем нам познакомиться с культурой, бытом, в том числе с деловым общением наших коллег, партнёров, наших соседей, что позволит наладить новые мосты, новые связи. Мы можем совместно развиваться и делать нашу страну сильнее и лучше», – сказал глава Пскова Борис Елкин.

Руководители муниципальных районов и округов Псковской области также поучаствовали в деловой программе форума «Малая родина – сила России». Кроме того, глава Острова Николай Григорьев задал вопрос министру экономического развития России.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин рассказал, в чём состоит уникальность такого мероприятия.

«Это грандиозное мероприятие, которое стало возможным благодаря нашему президенту Владимиру Путину. Мы чувствуем, что федеральная власть понимает запрос муниципалитетов на помощь в решении тех проблем, которые копились годами. Есть целое муниципальное сообщество, где эти проблемы теперь можно обсудить. Теперь нас всех видели, всех собрали. Мы надеемся, что муниципалитеты от этого получат большой толчок к развитию», – сказал Иван Белугин.

Напомним, форум «Малая родина – сила России» открылся в Москве сегодня, 15 января. Он проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. От Псковской области принимает участие делегация более чем из 60 человек: это главы муниципальных округов и образований, городских и сельских поселений, представители ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» и управления по МСУ правительства региона.