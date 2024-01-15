Дикая рысь пробралась в детский сад в Череповце

22:58, 15 января 2024, ПАИ

Дикая рысь пробралась во двор одного из детских садов в Череповце, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Вадима Германова.

Отмечается, что сотрудники дошкольного учреждения вовремя заметили зверя и вызвали охотоведов. Периметр сада оцепили, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверьми. Специалист охотхозяйства усыпил рысь выстрелом, после чего её вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает, добавил Германов.

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