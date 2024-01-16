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Общество

О смертельной опасности употребления старых солений предупредили россиян

Об опасности употребления старых домашних солений рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елизавета Ли, сообщают «Известия».

Домашняя консервация в среднем хранится около двух лет, лучше всего – при низких температурах. Солёные и маринованные грибы нужно употребить в пищу в течение года, а компоты и варенья с косточками – в течение полугода (из косточек выделяется амигдалин, который может превратиться в ядовитую синильную кислоту). А вот квашеную капусту можно хранить до тех пор, пока она не прокиснет.

Признаками испорченности заготовки являются вздутая куполообразная крышка, коричневые и чёрные пятна в банке, густой или склизкий рассол, а также неприятный запах.

Употребление в пищу испорченных заготовок опасно для здоровья. В них может содержаться токсин ботулизма – опасного инфекционного заболевания, который приводит в том числе к смертельному исходу. Среди признаков ботулизма выделяют тошноту, сухость слизистых рта, трудности в глотании, проблемы со зрением (мушки, туман) и функциями глазодвигательных нервов. В случае обнаружения у себя подобных симптомов после употребления домашних солений необходимо в срочном порядке обратиться к врачу, заключила специалист.

Ранее врач Борис Поляев назвал правила похудения после новогодних праздников. Помимо этого, врач-диетолог Александра Разаренова рассказала об опасности плавленого сыра, а эксперт Татьяна Залетова назвала полезные свойства какао.

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