Псковские таможенники передали редкие книги и монеты на хранение в Минкульт РФ

12:15, 16 января 2024, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни передали пять редких книг и девять старинных монет Управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу на хранение и дальнейшее распоряжение, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.



Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.



Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.



Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.





Все эти предметы граждане пытались незаконно вывезти из России весной прошлого года через пункты пропуска «Убылинка» и «Лудонка». Книги и монеты не были соответствующим образом задекларированы, а документов на их вывоз из страны граждане при себе не имели. «Товары, имеющие признаки культурных ценностей, могут быть вывезены за рубеж только по разрешению Министерства культуры. Печатные издания и монеты были направлены на исследования. Эксперты подтвердили культурную ценность направленных на изучение предметов», – сообщил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Среди книг, которые пытались вывезти из России, была изданная в 1909 году большая энциклопедия под редакцией русского социолога Сергея Южакова и четыре редких издания на английском языке. Также специалистам передали девять монет: два рубля Российской империи, медные российские монеты номиналом по 1, 2, 3, 5 копеек XIX века и две – номиналом по копейке начала XX века, а также серебряный флорин Австро-Венгерской империи.

Вывозивших культурные ценности граждан признали виновными в совершении правонарушений по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Все предметы по решению суда передали в собственность государства. В дальнейшем, возможно, их можно будет увидеть в музеях Псковской области, подчеркнули в таможне.

Ранее из России незаконно пытались вывезти двух котят предположительно африканского сервала, более 700 тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок и меховые шубы.