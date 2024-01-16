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Экономика

К российскому аналогу SWIFT подключились ещё четыре страны

Количество стран - участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России выросло до 20 с 16 стран в III квартале 2023 года, говорится в презентации первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина на выставке «Россия». Об этом пишет «Интерфакс».

Всего к системе сейчас подключено 557 банков и компаний, в том числе 159 нерезидентов. На конец сентября 2023 года СПФС насчитывала 550 организаций, примерно 150 из них - нерезиденты из 16 стран.

Система передачи финансовых сообщений - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений в России и за ее пределами.

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