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Происшествия

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Пожар в деревне Симаново Пушкиногорского района. Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В 10:40 на втором этаже многоквартирного жилого дома № 86 на улице Инженерной в Пскове огонь повредил две входные двери. Подъезд закопчен. Предполагается, что возгорание произошло из-за поджога.

Пожарные спасли четырех человек, один из которых – ребенок. Всего из дома было эвакуировано пять человек.

В 13:19 на улице 1-й Поселочной в Пскове в автомобиле Volkswagen Polo 2013 года выпуска огонь повредил подкапотное пространство, передний бампер и передние фары.

Предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке.

В 19:12 в жилом доме на улице Южной в Острове горела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Спасен жилой дом.

В 20:21 на улице Детской в Печорах сгорел жилой дом.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы отопительного котла. Пожарным удалось спасти от огня четыре жилых дома.

В 20:33 в деревне Симаново Пушкиногорского района сгорел жилой дом. Предположительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в распределительной коробке на чердаке.

В 01:49 на улице Юбилейной в Пскове в автомобиле Mitsubishi Outlander 2008 года выпуска огонь повредил переднюю часть автомобиля и салон. Кроме того, в автомобиле Hyundai Solaris 2011 года выпуска огонь повредил пластиковые элементы стекол левой части и дверную ручку водительской двери.

Предварительно, автомобили загорелись из-за поджога. Пожарным подразделениям удалось спасти от огня два автомобиля.

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