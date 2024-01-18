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Общество

РЖД запустят два туристических поезда на север России

РЖД запускают два новых круговых железнодорожных туристических маршрута в Карелию и Мурманскую область, сообщает ТАСС.

«Мы решили в РЖД пролонгировать сказку и дать возможность нашим туристам, путешественникам продолжить путешествие в поезде Деда Мороза на двух туристических маршрутах», - рассказал начальник дирекции скоростного сообщения Антон Петров.

По средам с 31 января по 2 сентября можно будет отправиться на поезде «К северному сиянию на поезде Деда Мороза», а с 2 февраля по 13 сентября по пятницам - «В Карелию на поезде Деда Мороза».

Каждую неделю с Ленинградского вокзала Москвы будут отправляться два круговых поезда с использованием вагонов поезда Деда Мороза. Поезд №932 «К северному сиянию на поезде Деда Мороза» пройдет через Москву, Петрозаводск, Мурманск и Сортавалу, в пути он будет находиться пять дней.

Поезд №930 «В Карелию на поезде Деда Мороза» проследует через Москву, Петрозаводск и Сортавалу, будет в пути два дня.

В стоимость билетов входят комплект постельного белья, дорожный набор, а также депозит, на который пассажиры могут приобрести блюда из меню вагона-ресторана.

Вагоны поезда Деда Мороза будут использоваться как отель на колесах.

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