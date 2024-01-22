Фотоловушка Полистовского заповедника запечатлела драку двух лосей

13:28, 22 января 2024, ПАИ

Одна из фотоловушек Полистовского заповедника запечатлела двух самцов лосей во время гона. Об этом сообщили в группе «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

«Во время гона между самцами нередко происходят драки. Одну из таких драк и запечатлела фотоловушка», – отметили в заповеднике.

Брачный период, или гон, у лосей начинается с наступлением осени и может длиться до холодов. Кадры выполнены в октябре 2023 года, сообщили эксперты.

По их словам, в это время самцы лосей теряют обычные для них спокойствие и осторожность, могут ломать рогами ветки и молодые деревья, выбивать копытами ямы. Период гона – время, когда в лесу можно услышать лосей, которые в остальное время довольно молчаливы. Звук, который они издают, похож на глухое мычание или рёв, но на самом деле это мощный выдох, пояснили сотрудники заповедника.

Ранее сообщалось, что новое современное оборудование пополнило материально-техническую базу Полистовского заповедника, в том числе дополнительные фотоловушки.

В ноябре 2023 года медведица Фасолинка попала в фотоловушку Полистовского заповедника, на тот момент они не залегли в свои берлоги. Позже медведицы Фасолинка и Горошинка впали в спячку на территории Полистовского заповедника.