В России сократилось число работников в простое на 75%

20:14, 22 января 2024, ПАИ

Количество работников, находящихся в простое, в России за 2023 год сократилось на 75 % – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

Она также отметила, что число граждан, работающих в режиме неполного времени, за год снизилось более чем на 76 % – с 71 тысячи до 17 тысяч человек.

Кроме того, за 10 месяцев прошлого года рост реальной зарплаты составил 7,7 %. Меры поддержки занятности предоставлены 366 тысячам граждан, 672 тысячи малоимущих россиян заключили социальные контракты.

Напомним, работодатели рассказали, как будут заботиться о своих сотрудниках в 2024 году.

Ранее сообщалось, что более половины опрошенных россиян хотят сменить работу в новом году, а более 20 % граждан мечтают отправиться в отпуск.

Отмечалось также, что в конце 2023 года эксперты выяснили, кому в Псковской области предлагают самую высокую зарплату. Были также названы самые востребованные специалисты в регионе.