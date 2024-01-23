Псковские собровцы определили лучших в стрельбе из пистолета Макарова

10:40, 23 января 2024, ПАИ

В Пскове прошли соревнования по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам среди команд регионального управления Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

На первом этапе состоялись стрельбы из пистолета Макарова. По условиям соревнования, необходимо с расстояния 25 метров восьмью выстрелами поразить четыре мишени с переносом огня по фронту. Затем был дан старт лыжным гонкам, мужчинам предстояло преодолеть 15 километров, женщинам – пять.

В командном первенстве по зимнему служебному двоеборью первое место заняла команда СОБР «Гепард», второе – команда управления, третье – команда СОБР-2.

В лыжных гонках третье место заняла команда управления, на втором месте оказалась команда СОБР-2, на высшую ступень пьедестала поднялась команда СОБР «Гепард».

Все победители и призеры отмечены и награждены грамотами.