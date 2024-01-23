Новогодние украшения останутся в Пскове до конца января

15:31, 23 января 2024, ПАИ

Новогодние украшения в Пскове начнут демонтировать через неделю, заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Напомним, в этом году помимо традиционных украшений в Пскове установили новогодний «Запорожец» и малышей-барсиков. Кроме того, на улице Пушкина появилась праздничная атмосфера.

Ранее псковичам рассказали, куда жители Пскова могут сдать новогодние ёлки на переработку. Сданные ёлки будут измельчены и превращены в щепу, которую отправят на подстилку животным или отдадут тем, кто занимается оформлением клумб на придомовых территориях.