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Псковичей приглашают на онлайн-программу к 80-летию снятия блокады Ленинграда

27 января Музей Победы проведет онлайн-программу, приуроченную к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Жителей Псковской области приглашают принять участие в викторине, ознакомиться с электронной выставкой, онлайн-передачами, кинофильмом, посвящённым подвигу ленинградцев и защитников города. Подключиться к мероприятиям можно на сайте Музея Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Псковичей приглашают на онлайн-программу к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Фото пресс-службы Музея Победы

Специально к годовщине исторической даты Музей Победы представит новую серию онлайн-тренажера «Колесо истории». Каждый сможет проверить свои знания в викторине и ответить на 25 вопросов, посвящённых судьбам ленинградцев, подвигу советских воинов, освободивших город от блокады.

Виртуальным гостям предлагают ознакомиться с планшетной выставкой «Салют над Невой». В экспозицию вошли более 100 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы – фотографии, документы, карты, газеты, плакаты и картины, запечатлевшие сцены из жизни блокадного города. Представленные материалы демонстрируют, как шла подготовка к обороне города и маскировались важные стратегические объекты, как по дну Ладожского озера прокладывали кабель для подачи электроэнергии, какие новые лекарства разрабатывали ленинградские ученые и многое другое.

Вместе с гидом Музея Победы пользователей приглашают отправиться на онлайн-экскурсию «Война глазами художника» по диораме «Блокада Ленинграда». Перед зрителями предстанут живописные произведения, раскрывающие тяжелую судьбу города и мужество его жителей. Экскурсовод раскроет сюжеты масштабного полотна, отражающие работу тружеников блокадного Ленинграда, эвакуацию по «Дороге жизни», введение норм выдачи хлеба в Ленинграде, историю создания «Ленинградской» симфонии Дмитрием Шостаковичем.

Юных гостей ждут на историко-литературной образовательной программе «Девочки с Васильевского острова». Вместе с героями рассказа Юрия Яковлева участники попадут в блокадный город, окруженный врагом. Ребята узнают о девочке Тане Савичевой и её семье, увидят строки из ее дневника, фотографии. Ведущая расскажет, как совсем юные жители Ленинграда помогали отстаивать город.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы покажет документальный фильм «Ленинград в борьбе». В киноленту вошли кадры жизни города и фронта в период с июня 1941 по апрель 1942 года: работа жителей на постройке защитных укреплений на подступах к городу, первые бои и первые трофеи, культурная жизнь города и многое другое.

Ранее сообщалось, что себежанка рассказала о жизни в блокадном Ленинграде, выставку «Всё это было, было в Ленинграде!» презентовали в Пскове, двум жительницам Невельского района вручили знаки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда, а псковский ветеран Лариса Кравцова представит регион в Петербурге на мероприятиях в честь освобождения города от фашистской блокады.

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