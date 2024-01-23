Псевдоработница коммунальной службы украла сбережения у пенсионерки в Пскове

19:14, 23 января 2024, ПАИ

В Пскове неизвестная женщина под видом работницы одной из коммунальных служб украла деньги у пенсионерки, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К 84-летней женщине пришла незнакомка. Она представилась сотрудницей коммунальной службы и сказала, что ей нужно проверить счётчики. Пенсионерка пустила незнакомку в квартиру, а после её ухода из шкатулки в шкафу исчезло 40 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемой на вид 50-55 лет. Она невысокого роста – 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в красное болоньевое пальто, чёрные ботинки, на голове у неё был чёрный платок.

Полицейские просят жителей Псковской области быть бдительными. Каждый сотрудник, который имеет право проверять счётчики, должен иметь при себе удостоверение, при этом он может назвать контактный телефон своей службы и руководства, что легко проверить, подчеркнули правоохранители.

Ранее сообщалось, что неизвестные женщина и мужчины под видом работников одной из коммунальных служб обманным путём завладели сбережениями пожилой женщины в Великих Луках.

Напомним, начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме мошенничества, на которую попадаются только пенсионеры.