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Общество

Инженер Королёв назвал пять бытовых приборов, из-за которых может сгореть квартира

Любые проблемы с электричеством и проводкой в доме могут привести к возгоранию, но некоторые приборы находятся в зоне повышенного риска, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры инженерной экологии и охраны труда НИУ МЭИ, эксперт в области электробезопасности Илья Королёв.

Спровоцировать возгорание может утюг, если не выключить его после использования или оставить на неправильной поверхности. Опасность представляет и электрическая плита, особенно в случае перегрева проводов или неправильной установки. Привести к пожару может электрический обогреватель, особенно если оставить его включённым без присмотра или разместить рядом с горючими материалами. Опасно также и замыкание компрессора холодильника, поскольку огонь быстро перейдёт на пластиковые детали. Наконец, пожар может вызвать электрическая зарядка для устройств, особенно в случае использования неоригинальных зарядок или неправильного подключения.

По словам эксперта, чтобы снизить риск возгорания, нужно иногда осматривать технику и обращать внимание на сильный перегрев аппаратуры. Кроме того, нельзя использовать технику, имеющую дефекты, трещины, искрение и запах гари при включении.

Ранее жителям Псковской области напомнили об основных правилах безопасного использования газа в быту.

Кроме того, руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что утверждение об опасном для человека излучении телефонов – это миф, который никак научно не подтверждён.

Также сообщалось, что в Псковской области ликвидировали три пожара за сутки.

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