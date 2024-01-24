Поэтические чтения в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда пройдут в Пскове

07:21, 24 января 2024, ПАИ

Поэтические чтения, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоятся сегодня, 24 января, в 14:00. Мероприятие пройдёт в актовом зале библиотеки имени Курбатова по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2, 1 этаж. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Для гостей прозвучат дневники и стихотворения, посвященные подвигу города-героя Ленинграда, музыкальные композиции от Образцового художественного коллектива, детской вокальной студии «Позитив», а также литературно-музыкальная композиция «Страницы блокадного Ленинграда» в исполнении студентов Псковского областного колледжа искусств.

«Блокада Ленинграда – трагический период истории города на Неве, одна из самых страшных и героических страниц Великой Отечественной войны», – подчеркнули в библиотеке.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают на онлайн-программу к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Напомним, что в 2024 году отмечается 80-летие снятия блокады Ленинграда. Памятные мероприятия в Пскове запланированы на 27 и 28 января.

Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его первый заместитель Вера Емельянова обсудили подготовку региона к празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Также двум жительницам Невельского района вручили знаки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.