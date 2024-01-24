В России начнут производить самолёты «Байкал»

21:15, 24 января 2024, ПАИ

В России могут начать выпускать самолёт «Байкал». Производство планируют запустить в ближайшие два года, сообщают «Известия» со ссылкой на министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

«Президентом принято решение, что единая дальневосточная компания «Аврора» будет использовать самолёт «Байкал», который сейчас создаётся: для этого строится цех в Комсомольске-на-Амуре, на территории опережающего развития», – рассказал он журналистам после пленарного заседания в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По его словам, созданием самолёта занимается уральская компания УЗГА. «Аврора» уже подписала долгосрочное соглашение до 2030 года на поставку самолётов «Байкал».

Ранее сообщалось, что в Москве презентовали псковский вездеход «Тактик».

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. С 23 по 28 января свою деятельность на выставке представит и ПсковГУ.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.