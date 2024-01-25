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Общество

Псковичи рассказали, кем хотели стать в детстве

Псковичи рассказали, кем хотели стать в детстве, сообщает сервис SuperJob, проводивший опрос.

Каждый девятый мужчина в детстве мечтал стать космонавтом (11%). По 8% мечтали о профессии летчика, инженера и водителя. Стать военным хотели 6% опрошенных, полицейским — 5%. Еще по 4% респондентов мечтали стать врачами и директорами (кто-то — Дома культуры, кто-то — автозавода). Машинистом поезда, моряком и спортсменом хотели стать по 3% мужчин, ученым — 2%. Среди других профессий, о которых мечтали в детстве респонденты, автомеханик, программист, археолог, актер, учитель, художник, журналист, певец, повар и юрист.

25% женщины в детстве мечтали о профессии врача, 21% — учителя. По 7% жительниц города хотели стать юристами и актрисами. О профессии военнослужащей, стюардессы и ветеринара мечтали по 4% опрошенных. Стать дизайнером, певицей, балериной, полицейским или продавцом хотели по 3%. Среди других профессий своей детской мечты женщины упоминали археологов, архитекторов, поваров, художников, парикмахеров, космонавтов, моделей, писателей, журналистов и инженеров.

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