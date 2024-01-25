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Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в стратегической сессии ПсковГУ сегодня, 25 января, в День российского студенчества. Он пообщался с участниками проекта студенческого кадрового резерва, с аспирантами, молодыми учёными и выпускниками, работающими в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Михаил Ведерников – студентам ПсковГУ: Каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поздравил студентов с праздником и назвал годы учёбы в колледже и университете временем личного роста, совершенствования и развития потенциала. Он отметил, что вопрос профессиональной реализации студентов, особенно в условиях сильного кадрового дефицита, является одним из ключевых для региона. По его словам, каждый кризис – это возможность для активной и инициативной молодёжи проявить себя, и именно здесь, в Псковской области, можно получить необходимый опыт и выйти на управленческие позиции. А ПсковГУ губернатор назвал стартовой площадкой для дальнейших карьерных побед.

Михаил Ведерников также ответил на вопросы студентов, которые касались, в частности, поддержки начинающих специалистов, сохранения кадров в Псковской области, развития социальной инфраструктуры и экологии.

«Сейчас период развития. Сейчас время возможностей. Цепляйтесь за то направление, за ту профессию, которая вам будет интересна. Участвуйте в профильных федеральных, региональных конкурсах. Старайтесь быть лучшими и добивайтесь результатов. Сейчас всё для этого есть. В Псковской области вы можете быстрее, чем в других областях, получить опыт и необходимые навыки, хорошую интересную работу и ресурсы, обладая которыми можно открыть практически любые двери», – сказал губернатор в конце встречи.

Ранее студентов с праздником поздравил глава Пскова Борис Елкин. Он пожелал молодым людям не бояться трудностей и уверенно идти к намеченным целям.

Учащихся также поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. По его словам, молодые специалисты везде будут востребованы с перспективой получения достойной зарплаты и продвижения по карьерной лестнице.

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