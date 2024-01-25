Себежским школьникам рассказали о блокаде Ленинграда в рамках акции «Хлеб той зимы»

20:46, 25 января 2024, ПАИ

Патриотическую программу «Хлеб той зимы», посвящённую 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, провели для учеников шестых классов в Себежской центральной районной библиотеке имени И. А. Бунина, сообщает газета «Призыв».

Работники библиотеки рассказали детям о воинах-защитниках, людях, проложивших Дорогу жизни, тружениках тыла и жителях Ленинграда, чей дух так и не был сломлен, несмотря на суровые испытания в условиях блокады. Большое внимание было уделено истории детей блокадного Ленинграда. «Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Её дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны и был главным документом обвинения против фашистских преступлений на Нюрнбергском процессе», – написали в газете.

К мероприятию была также подготовлена книжная выставка «Не забыть нам этой даты, что покончила с блокадой».

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и вице-губернатор Вера Емельянова обсудили подготовку региона к празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Отмечалось также, что в Пскове открыли выставку «Всё это было, было в Ленинграде!».