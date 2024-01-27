Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область принимает участие в Дне энергетика на выставке «Россия»

Председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко представит Псковскую область на Международной выставке-форуме «Россия» в День энергетика, 27 января, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Деловая программа открылась пленарной сессией «ТЭК России: новые возможности для развития». Среди прочего на мероприятии обсудили приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет, а также перспективы развития в каждой отрасти топливно-энергетического комплекса.

Для Псковской области топливно-энергетический комплекс является одним из ключевых факторов, влияющих на стабильную работу социальной и экономической инфраструктуры в муниципалитетах. «В современных условиях развитие ТЭК в регионе требует серьёзных финансовых вложений, без федеральной поддержки и участия Минэнерго РФ сложно осуществить мероприятия комплексной модернизации и реконструкции объектов. При поддержке президента России Владимира Путина на федеральном уровне принято решение о выделении 31 млрд рублей на финансирование программ повышения надёжности объектов электросетевого комплекса территориальных сетевых организаций. В числе получателей этих средств будет и Псковская область», — сообщила Елена Пилипенко.

Международная выставка-форум «Россия» в Москве работает на площадке ВДНХ с 4 ноября 2023 года. Здесь представлены ключевые достижения нашей страны и отраслей экономики, в том числе комплекса ТЭК. Экспозиция стала самой масштабной выставкой достижений народного хозяйства в новейшей истории Российской Федерации. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые своим самым важным достижениям в различных отраслях.

20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. Ранее представители Псковской области приняли участие в Дне базовых секторов экономики на выставке «Россия». О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2024

До -8 градусов ожидается в Псковской области 28 января
27 января 2024

Цветы от Псковской области возложили на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга
27 января 2024

Патриотическая акция «Хлеб той зимы» проходит в Пскове
27 января 2024

Очередная партия гуманитарного груза готовится к отправке в зону СВО из Пскова
27 января 2024

Михаил Ведерников почтил память жертв осаждённого Ленинграда
27 января 2024

Александр Котов: Фашистская блокада Ленинграда – самая трагическая страница в истории Великой Отечественной войны
27 января 2024

Псковский волонтёр приютила погибавших под Смоленском кошек
27 января 2024

Губернатор наградил псковских ветеранов благодарственными письмами и почётными знаками

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...