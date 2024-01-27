Псковская область принимает участие в Дне энергетика на выставке «Россия»

15:48, 27 января 2024, ПАИ

Председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко представит Псковскую область на Международной выставке-форуме «Россия» в День энергетика, 27 января, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Деловая программа открылась пленарной сессией «ТЭК России: новые возможности для развития». Среди прочего на мероприятии обсудили приоритеты развития топливно-энергетического комплекса России, достижения последних лет, а также перспективы развития в каждой отрасти топливно-энергетического комплекса.

Для Псковской области топливно-энергетический комплекс является одним из ключевых факторов, влияющих на стабильную работу социальной и экономической инфраструктуры в муниципалитетах. «В современных условиях развитие ТЭК в регионе требует серьёзных финансовых вложений, без федеральной поддержки и участия Минэнерго РФ сложно осуществить мероприятия комплексной модернизации и реконструкции объектов. При поддержке президента России Владимира Путина на федеральном уровне принято решение о выделении 31 млрд рублей на финансирование программ повышения надёжности объектов электросетевого комплекса территориальных сетевых организаций. В числе получателей этих средств будет и Псковская область», — сообщила Елена Пилипенко.

Международная выставка-форум «Россия» в Москве работает на площадке ВДНХ с 4 ноября 2023 года. Здесь представлены ключевые достижения нашей страны и отраслей экономики, в том числе комплекса ТЭК. Экспозиция стала самой масштабной выставкой достижений народного хозяйства в новейшей истории Российской Федерации. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период. Все регионы России представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые своим самым важным достижениям в различных отраслях.

20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. Ранее представители Псковской области приняли участие в Дне базовых секторов экономики на выставке «Россия». О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.