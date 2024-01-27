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Культура

Большой брасс-концерт состоялся в рамках I Международного фестиваля медных духовых инструментов в Пскове

Большой брасс-концерт с участием российских и китайских музыкантов впервые прошёл в БКЗ филармонии в Пскове сегодня, 27 января, в рамках I Международного фестиваля медных духовых инструментов, сообщает корреспондент ПАИ.

Большой брасс-концерт стал центральным событием Международного фестиваля медных духовых инструментов в Пскове. Фото здесь и далее: корреспондент ПАИ

В рамках фестиваля прошла арт-резиденция для молодых китайских музыкантов из Центральной Пекинской консерватории, а также для их соотечественников, обучающихся игре на медных духовых в Петербургской и Петрозаводской консерваториях.

Вместе с молодыми китайскими музыкантами в концерте приняли участие их наставники – профессиональные российские исполнители с большим концертным опытом из ансамбля «Русский брасс»: Михаил Хасин, труба (Михайловский театр), Юрий Фокин, труба (Мариинский театр), Дмитрий Воронцов, валторна (Мариинский театр), Михаил Селиверстов, бас-тромбон (оркестр LVS (La VoceS trumentale), Нижегородский театр оперы и балета), Николай Слепнев, туба (Мариинский театр).

Художественным руководителем фестиваля выступает Алексей Репников – главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра. Участники арт-резиденции – студенты из Центральной Пекинской консерватории, молодые китайские музыканты, обучающиеся в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова, а также студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Открывали концерт студенческие квинтеты и квинтет наставников, затем следовали выступления ансамблей трубачей, валторнистов, тромбонистов и тубистов. На концерте прозвучала мозаика из самых разных музыкальных жанров, стилей и исторических эпох от классики до джазовых хитов. В завершение концерта все вместе большим брассом исполнили несколько ярких произведений.

«В Пскове сейчас идёт самая настоящая волна возрождения многих направлений культуры, и одно из них – это брасс», – отметил художественный руководитель фестиваля, главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Алексей Репников.

Зрители покидали зал филармонии в приподнятом настроении, ведь не каждый день псковской аудитории выдаётся возможность познакомиться с уникальными брасс-инструментами, способными создавать и зажигательные джазовые композиции, и мощные звуки военного марша, и самые нежные мелодии.

Финальным аккордом фестиваля станет исполнение симфоническим оркестром Псковской области при участии китайских музыкантов седьмой («Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича в честь 80-летия снятия блокады. Концерт состоится 28 января в 17:00 в БКЗ филармонии. Билеты ещё можно купить по ссылке.

Напомним, ранее концерт брасс-квинтетов состоялся в Палкино.

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля и почему его изюминкой выбрали китайский акцент, рассказал художественный руководитель фестиваля Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, которая состоялась 23 января.

Напомним также, седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича прозвучит на концерте, приуроченном к 80-летию со дня освобождения Ленинграда, который состоится на сцене Псковской областной филармонии 28 января.

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