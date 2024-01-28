Только 11% псковичей соблюдают приметы перед собеседованием

10:47, 28 января 2024, ПАИ

Только 11 % псковичей соблюдают приметы и ритуалы перед собеседованием. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Чаще всего это касается внешнего вида: респонденты надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь.

Подавляющее большинство опрошенных против суеверий – 89 %: «Когда люди обращаются к ритуалам и приметам, это говорит о том, что человек плохо готов, боится результата, сомневается или не знает своих способностей или в итоге перенесёт ответственность на всех вокруг и высшие силы».

Ранее псковичи рассказали, кем хотели стать в детстве.