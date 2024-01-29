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Александр Захаров: Выставка-форум «Россия» вызывает неподдельное восхищение

Выставка-форум «Россия» вызывает неподдельное восхищение, заявил ПАИ советник при ректорате ПсковГУ, заместитель председателя общественной палаты Псковской области Александр Захаров.

Александр Захаров: «Международная выставка-форум «Россия» вызывает неподдельное восхищение». Фото: ПАИ

«От всех знакомых, посетивших выставку, я слышал только положительные отзывы. Приятно отметить участие Псковской области в мероприятиях Дня базовых секторов экономики на выставке «Россия». Это хорошая возможность для нас, работающих со студентами и молодыми предпринимателями, познакомиться с последними достижениями в экономике и открыть новые перспективы сотрудничества с ведущими компаниями и организациями», – поделился мнением Александр Захаров.

Он считает, что участие Псковской области в таком мероприятии говорит о том, что область не только не стоит на месте, но и принимает активное участие в инновационной сфере промышленности и предпринимательства в целом. Спикер отметил, что участие образовательных учреждений в таких мероприятиях имеет огромное значение.

«Молодёжь, которую мы готовим, получает ценный опыт и инсайты, которые обогащают их знания и навыки. Это помогает им не только развивать свои предпринимательские проекты, но и создавать свою уникальную ценность в бизнес-среде», – заключил советник ректора ПсковГУ.

Напомним, что ПсковГУ представил свою площадку на выставке «Россия» в Москве.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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