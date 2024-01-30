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Общество

Подворный обход для вакцинации животных от бешенства проведут в Идрице

Вакцинация животных против бешенства в связи с ранее объявленным карантином началась в посёлке Идрица Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Ранее специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики выявили у собаки в Идрице антиген бешенства. С тех пор на территории очага объявлен карантин. Погибшим животным был пёс – талисман Идрицы по кличке Боб.

Жителям озвучили график подворного обхода для проведения вакцинации. В частности, в среду, 31 января, вакцинация животных будет проводиться на улице Горной и 1 Мая. Кроме того, специалисты будут работать на улице Подгорной, а 2 февраля – на улице Александра Матросова.

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