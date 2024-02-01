Псковские медики примут участие в выставке «Россия» в Москве

12:00, 01 февраля 2024, ПАИ

Представители Псковской областной клинической больницы примут участие в выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщает в своём Telegram-канале председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В рамках Дня здоровья на стенде Псковской области будет представлена региональная система здравоохранения.

Псковичи смогут сыграть в тематические настольные игры с гостями стенда. Псковская станция скорой медицинской помощи покажет мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, врачи из Псковского областного клинического онкодиспансера снова проведут дерматоскопию новообразований кожи. Напомним, что благодаря этому удалось выявить базальноклеточный рак кожи у 79-летного жителя Москвы.

Также представители медицинских организаций Пскова примут участие в обширной пленарной сессии «Здравоохранение России: достижения и возможности».

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» прошёл мастер-класс по созданию маленького соломенного чучела на стенде Псковской области.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.