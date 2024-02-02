Исправительный центр для осуждённых планируют открыть в Пскове

18:41, 02 февраля 2024, ПАИ

Участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), планируют открыть в Пскове. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Учреждение предназначено для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. «С нашими коллегами, бизнес-партнёрами, мы будем этот проект реализовывать. Он уже на завершающей стадии. Порядка 70 осуждённых на первоначальном этапе мы постараемся трудоустроить», – отметил он.

В настоящее время участки исправительных центров также есть в Великих Луках и Красногорском районе, уточнил начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов.

Ранее сообщалось, что 19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты.