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Общество

Исправительный центр для осуждённых планируют открыть в Пскове

Участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), планируют открыть в Пскове. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Исправительный центр для осуждённых планируют открыть в Пскове. Фото: ПАИ

Учреждение предназначено для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. «С нашими коллегами, бизнес-партнёрами, мы будем этот проект реализовывать. Он уже на завершающей стадии. Порядка 70 осуждённых на первоначальном этапе мы постараемся трудоустроить», – отметил он.

В настоящее время участки исправительных центров также есть в Великих Луках и Красногорском районе, уточнил начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов.

Ранее сообщалось, что 19 осуждённых псковичей носят электронные браслеты.

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