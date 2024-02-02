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Производителей Псковской области приглашают поучаствовать в проекте «Универмаг» на выставке «Россия»

Производители Псковской области могут принять участие в проекте «Универмаг» – представить свою продукцию на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает Фонд инвестиционного развития Псковской области.

Ряд производителей Псковской области уже принимает участие в проекте и успешно реализовывает свой товар. В рамках выставки можно представить и продать свою уникальную продукцию. Предприниматели могут провести мастер-классы, интерактивы и другие мероприятия на стенде Псковской области с целью презентации культурных достижений, собственного бренда.

В настоящее время организаторы «Универмага» расширяют ассортимент продукции и приглашают местных производителей к активному участию. Сообщается, что необходимо подать заявку.

По вопросам участия: +7-911-890-12-28 (с 09:00 до 18:00), oyu.mikhaylova@invest.pskov.ru.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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