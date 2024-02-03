Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День туризма проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве

Представители Псковской области принимают участие в Дне туризма на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщила председатель комитета по туризму региона Марина Егорова в своём Telegram-канале.

День туризма проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: Telegram-канал Марины Егоровой

«Псковская область как один из самых гостеприимных регионов не могла остаться в стороне. С самого утра на стенде работают наши туроператоры – создатели национальных туристских маршрутов. Они консультируют посетителей о турах, рассказывают о возможностях семейного отдыха и уникальных достопримечательностях края», – рассказала Марина Егорова.

По её словам, особой популярностью у посетителей пользуются мастер-классы. Кроме того, гости на стенде делают своими руками сувениры из ракушек под руководством создателей улиточной фермы «ЭСКАРГО ДОР» Алексея Корочкина и Натальи Деревянных.

«Но это не все сюрпризы. В 15:00 стартует интерактив мастерской «Изборский пряник», где все желающие смогут из самодельной массы слепить особенную игрушку для себя или близких! Хочу поблагодарить представителей нашей туриндустрии, которые помогли сегодня создать настоящий праздник туризма для людей со всей России!» – отметила председатель профильного комитета.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. 2 февраля там прошёл День здоровья.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2024

День туризма проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве
03 февраля 2024

Большинство псковских родителей довольны питанием детей в школах
03 февраля 2024

Евгений Васильев принял участие во встрече участников форума «Всё для Победы!» с Владимиром Путиным
03 февраля 2024

О погоде на территории Русской равнины в эти выходные рассказали синоптики
03 февраля 2024

Акцию «Дети Героев» запустили в Псковской области
03 февраля 2024

Максимов день наступил по народному календарю
02 февраля 2024

Реставрация Пороховых погребов Псковского кремля полностью завершена
02 февраля 2024

Новый состав Псковского молодёжного парламента собрался на первую установочную встречу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...