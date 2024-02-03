День туризма проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия» в Москве

12:24, 03 февраля 2024, ПАИ

Представители Псковской области принимают участие в Дне туризма на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщила председатель комитета по туризму региона Марина Егорова в своём Telegram-канале.

«Псковская область как один из самых гостеприимных регионов не могла остаться в стороне. С самого утра на стенде работают наши туроператоры – создатели национальных туристских маршрутов. Они консультируют посетителей о турах, рассказывают о возможностях семейного отдыха и уникальных достопримечательностях края», – рассказала Марина Егорова.

По её словам, особой популярностью у посетителей пользуются мастер-классы. Кроме того, гости на стенде делают своими руками сувениры из ракушек под руководством создателей улиточной фермы «ЭСКАРГО ДОР» Алексея Корочкина и Натальи Деревянных.

«Но это не все сюрпризы. В 15:00 стартует интерактив мастерской «Изборский пряник», где все желающие смогут из самодельной массы слепить особенную игрушку для себя или близких! Хочу поблагодарить представителей нашей туриндустрии, которые помогли сегодня создать настоящий праздник туризма для людей со всей России!» – отметила председатель профильного комитета.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Открылась она 4 ноября 2023 года и должна была продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. 2 февраля там прошёл День здоровья.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.