1700 выездов совершили сотрудники медицины катастроф в Пскове и Псковском районе за 2023 год

15:27, 03 февраля 2024, ПАИ

1 700 раз выезжали сотрудники медицины катастроф за 2023 год, из них 219 раз – на места ДТП. Пока они работают только в Пскове и Псковском районе. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи Дениса Сачков.

При этом сотрудники медицины катастроф оказали первую помощь 152 пострадавшим в авариях. Среди них люди, которым оказывали помощь на месте происшествия и затем доставляли их в медучреждения. Это совсем не маленькая цифра, подчеркнул Денис Сачков.

Ранее псковичам объяснили, чем отличается обычная скорая от медицины катастроф. Также отмечалось, что десять станций скорой помощи построят в Псковской области за три года. Кроме того, сообщалось, что псковская станция скорой помощи получила 22 автомобиля в 2023 году.