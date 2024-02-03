Чем отличается обычная скорая от медицины катастроф, рассказали псковичам

14:42, 03 февраля 2024, ПАИ

Чем отличается обычная Скорая от медицины катастроф, рассказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков, пишет «АиФ-Псков».

Само подразделение медицины катастроф появилось в составе Псковской станции скорой медицинской помощи в мае прошлого года. А сам территориальный центр существует на базе скорой уже около восьми лет. Его задача – осуществлять мониторинг всех чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории области.

До мая предыдущего года на все выезды, связанные с ДТП, происшествиями и ЧП выезжали обычные скорые. Тогда центр медицины катастроф не имел своей собственной бригады. А на данный момент в нём работают восемь медицинских сотрудников, среди которых есть и фельдшеры, и медицинские сёстры, а также четыре водителя. Им всем пришлось пройти специальное обучение в федеральном центре медицины катастроф в Москве. После этого сотрудники получили удостоверения.

После появления такой бригады удалось разгрузить работу обычным, линейным скорым, уверен Денис Скачков. Сотрудники, которые работают на них, точно знают, что во время работы не попадут на экстраординарные вызовы, так как там будет работать именно специализированная бригада, заключил он.

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Ранее сообщалось, что пост скорой помощи Псковской межрайонной больницы будет сдан в ближайшее время. Кроме того, вдвое выросло число вызовов скорой в Псковской области на инсульты в праздники.

Также сообщалось, что десять станций скорой помощи построят в Псковской области за три года. Ещё отмечалось, что псковская станция скорой помощи получила 22 автомобиля в 2023 году.

Помимо прочего, 25 выпускников медколледжей пошли работать в скорую помощь в Псковской области по программе «Земский фельдшер».