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Общество

Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить при общении с мошенниками

Два слова, которые не стоит произносить при общении с мошенниками, назвал эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, при общении с подозрительными собеседниками лучше не говорить слова «да» и «нет». Альтернативными вариантами могут быть «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю». Специалист отмечает, что общаться с мошенниками и разыгрывать их не нужно, поскольку всё сказанное может быть использовано против вас.

Ранее сообщалось, что злоумышленники завладели аккаунтами «Госуслуг» десяти жителей Псковской области.

Отмечалось также, что мошенники начали писать псковичам от имени главы города Бориса Елкина.

Кроме того, сообщалось, что россияне стали реже попадаться на уловки мошенников во время онлайн-шопинга. За последний год число жертв мошенников снизилось на четверть.

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