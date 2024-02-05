21 единицу оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

10:04, 05 февраля 2024, ПАИ

С 21 января по 4 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 54 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 9 административных правонарушений, изъяли 21 единицу оружия и 1104 боеприпаса, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.