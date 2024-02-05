Память Александра Матросова почтили в Великих Луках

13:09, 05 февраля 2024, ПАИ

Памятный митинг в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова состоялся в Великих Луках сегодня, 5 февраля. Мероприятие прошло на площади имени Александра Матросова, сообщает «Великолукская правда. Новости».

Почтить подвиг красноармейца собрались представители областной и городской власти. Среди них были первый вице-губернатор Вера Емельянова, первый заместитель главы города Светлана Степанова, общественники, ветераны вооруженных сил, юнармейцы, кадеты и учащиеся образовательных учреждений.

К подножию монумента Александра Матросова возложили гирлянду памяти, цветы и венки.

Ранее сообщалось, что посвящённая 100-летию со дня рождения Александра Матросова выставка работает в Великих Луках. Кроме того, акцию-флешмоб «Из племени матросовцев» проведут в псковской библиотеке 5 февраля.