Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Свалку из сотен куриных яиц обнаружили в Омске

Свалку из сотен куриных яиц обнаружили на территории посёлка Чкаловский в Октябрьском округе Омска, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на паблик «Голос Омска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Нелегальная свалка в Чкаловске. Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого», – говорится в описании к видео от подписчика.

Отмечается, что мэрия города уже заинтересовалась данной свалкой. В комментариях представитель администрации попросил автора ролика уточнить координаты местности.

Напомним, цены на яйца в России начали расти ускоренными темпами с конца ноября 2023 года. На это повлияло увеличение спроса, в то время как производство не выросло, а импорт не открыли вовремя.

Первую партию яиц из Азербайджана ввезли в Россию 19 декабря 2023 года, а первую партию яиц из Турции – 3 января. По состоянию на 14 января Азербайджан поставил в Россию 2,1 млн яиц.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что цены на яйца, скорее всего, не снизятся. По её словам, установившиеся цены 110–125 рублей за десяток абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для этого продукта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2024

Родственников неизвестного мужчины из Карелии ищут в Псковской области
05 февраля 2024

«Экопром» начал вывозить ТКО ещё из одной деревни Псковской области
05 февраля 2024

Ещё три рублёвых миллионера появилось в Псковской области
05 февраля 2024

Настоятель Старовознесенского храма посетил дом-интернат для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском районе
05 февраля 2024

Строительные леса возводят вокруг купола храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах
05 февраля 2024

Совместные культурные проекты обсудили представители Псковской и Херсонской областей
05 февраля 2024

Стало известно, сколько мальчиков и девочек родилось в Великих Луках в январе
05 февраля 2024

Экспозиции Изборского музея будут недоступны для посещения 6 и 7 февраля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...