Свалку из сотен куриных яиц обнаружили в Омске

23:39, 05 февраля 2024, ПАИ

Свалку из сотен куриных яиц обнаружили на территории посёлка Чкаловский в Октябрьском округе Омска, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на паблик «Голос Омска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Нелегальная свалка в Чкаловске. Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого», – говорится в описании к видео от подписчика.

Отмечается, что мэрия города уже заинтересовалась данной свалкой. В комментариях представитель администрации попросил автора ролика уточнить координаты местности.

Напомним, цены на яйца в России начали расти ускоренными темпами с конца ноября 2023 года. На это повлияло увеличение спроса, в то время как производство не выросло, а импорт не открыли вовремя.

Первую партию яиц из Азербайджана ввезли в Россию 19 декабря 2023 года, а первую партию яиц из Турции – 3 января. По состоянию на 14 января Азербайджан поставил в Россию 2,1 млн яиц.

Ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что цены на яйца, скорее всего, не снизятся. По её словам, установившиеся цены 110–125 рублей за десяток абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для этого продукта.